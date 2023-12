La Croce Gialla scende in strada per i cani dei senza dimora: "Cibo e visite veterinarie"

Nasce "Solidarietà a 4 zampe", un progetto sociale ideato dalla Croce Gialla Soccorso Animali di Genova.

Dalla prossima settimana con cadenza regolare, i volontari andranno a fare visita in strada alle persone senza fissa dimora che vivono con cani al seguito.

L'obiettivo della squadra è quello di sincerarsi delle condizioni di salute degli animali e del duo umano-cane. Saranno consegnata coperte di lana e lenzuola, fornito cibo sia secco sia umido (adatto alle esigenze dei compagni pelosi di ogni clochard). E, molto importante, gli animali riceveranno una prima visita medica a cura della dottoressa Milena.

Con questo primo chek-up sarà possibile intervenire con farmaci e cure da somministrare il loco dove possibile o iniziare una scheda sanitaria per poi effettuare accertamenti più approfonditi in cliniche veterinarie, il tutto a carico della Croce Gialla (compresi medicinali veterinari).

"Questo sarà il primo passaggio di un progetto che si svilupperà, per il momento, a cadenza mensile ma che potrà e dovrà essere potenziato se le condizioni lo richiederanno e lo permetteranno - spiega il coordinatore qualità Luigi Sganga - La prosecuzione logica di questo progetto sarà quella di coinvolgere anche le amministrazioni pubbliche (sulla falsa riga di quanto sviluppato a Barcellona), ove è stato possibile creare anche dei locali per l'accoglienza notturna di senzatetto con animali al seguito (è risaputo che al momento queste persone non vengono accettate nei ricoveri se portano a loro seguito i loro animali)".

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 21 per metà pomeriggio e sino a fine turno.