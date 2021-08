Croce Bianca Genovese, al via il nuovo corso gratuito per soccorritori volontari

Da lunedì 4 ottobre 2021, nella sede della Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese, in piazza Palermo 25 r, al via il corso gratuito di formazione base per "Soccorritori volontari di ambulanza", da impiegare nei servizi ordinari e a carattere di urgenza sanitaria svolti dalla storica associazione della Foce, con distaccamenti anche a Carignano e a Porto Levante.

A causa delle normative anti-Covid, il corso di formazione verrà diviso in due moduli dalla durata di 25 ore ciascuno, articolati in 2 lezioni settimanali pratiche e teoriche (il lunedì e il giovedì dalle 20:30 alle 22:30). Sarà possibile iniziare da subito il tirocinio in ambulanza affiancati da personale esperto e competente. Per accedere al corso, senza limiti di età, sarà obbligatorio essere in possesso del green pass o documentazione equivalente.

Il corso di formazione sarà a numero chiuso nel rispetto delle normative anti-Covid; i partecipanti saranno distanziati e dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Per partecipare bisogna iscriversi entro il 13 settembre al link: formazione.crocebianca.it; si verrà ricontattati successivamente per fissare un colloquio conoscitivo

Per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo mail formazione@crocebianca.it