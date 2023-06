Cristoforo Colombo "rivive" con l'intelligenza artificiale e risponde alle domande sui suoi viaggi

A oltre 500 anni di distanza Cristoforo Colombo “rivive” attraverso l’Intelligenza Artificiale a The Ocean Race. È questo il progetto ideato da Susy De Martini, genovese residente a New York, velista e senior consultant Relazioni Internazionali del Comune di Genova e da Francesco Rulli, ad di Querlo (società di consulenza e tecnologia di marketing che fornisce soluzioni personalizzate di Intelligenza Artificiale e gestione dei dati), con la consulenza storica della professoressa Gabriella Airaldi e il contributo del Comune di Genova.

Il progetto ha preso vita venerdì mattina, sul palco centrale dell’Ocean Live Park, in occasione dei grandi eventi previsti per il gran finale della regata internazionale. E così il navigatore - o meglio il suo avatar - potrà confrontarsi con il suo pubblico moderno. A Colombo è stato chiesto che rapporto aveva con Genova, quanto ci avrebbe messo per la sua traversata se avesse usato una barca di Ocean Race e come ha scoperto gli Alisei. Una domanda, quest’ultima posta direttamente dal sindaco Marco Bucci. “Sono affezionato a questa Patria - risponde Colombo attraverso IA - I miei rapporti con Genova cambiarono molto dopo la scoperta dell’America”; “Se avessi avuto l’opportunità di utilizzare le barche dell’Ocean Race per il mio primo viaggio, la traversata sarebbe durata 6, 8 giorni”; “Ho scoperto gli Alisei grazie alla mia esperienza di navigatore e studiando le mappe di Marco Polo”.

All’evento “Cristoforo Colombo rivive attraverso l’Intelligenza Artificiale” hanno partecipato il sindaco Marco Bucci, Barbara Grosso, consigliera delegata Affari internazionali del Comune di Genova, Giuseppe Franceschelli, coordinatore Ambasciatori di Genova nel mondo, Enrico Granara, consigliere per le relazioni internazionali del sindaco, Robert Allegrini, presidente Niaf, l’on Monica Baldi, vice presidente Fma, la professoressa Gabriella Airaldi, storica dell’Università di Genova e Francesco Rulli AD Querlo. Era presente anche il presidente del Consiglio comunale di Genova Carmelo Cassibba.

"Cristoforo Colombo - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci - è uno dei personaggi di Genova più famosi e riconosciuti nel mondo, un simbolo che come Genovesi dobbiamo valorizzare. Oggi ci troviamo davanti a una grande idea che fa rivivere uno dei più grandi personaggi della nostra città. Abbiamo creato il suo avatar che parlerà grazie all’intelligenza artificiale. Avremo modo di avvicinare non solo gli appassionati ma anche i più giovani al primo esploratore che, viaggiando con una mappa e per questo riconosciuto come pioniere della modernità, scoprì un nuovo mondo".

"Sono molto felice che il sindaco Bucci abbia sposato subito con entusiasmo questa mia idea di dare voce a Cristoforo Colombo attraverso la sua Intelligenza Artificiale - dichiara Susy De Martini -. Di lui hanno sempre scritto in moltissimi, non solo eccellenti storici ma anche scrittori, giornalisti e gente comune. È un argomento sulla bocca di tutti, a volte divisivo, ma Colombo è comunque l’Italiano più conosciuto negli Stati Uniti quale scopritore del Nuovo Mondo, navigatore eccezionale".