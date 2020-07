Cristiano Ronaldo festeggia lo scudetto in Liguria sullo yacht

Cristiano Ronaldo ha deciso di festeggiare lo scudetto vinto con la Juventus con una mini vacanza in Liguria. L'asso portoghese ha postato una fotografia con la compagna Georgina Rodriguez e i quattro figli sulla propria pagina Instagram a bordo di uno yacht e sullo sfondo è riconoscibile la pineta Bottini di Celle Ligure.

Lo yacht era già stato avvistato nei giorni precedenti, probabilmente solo con Georgina e i figli di Cr7, tra Arenzano e Cogoleto. Anche Georgina Rodriguez, compagna di Ronaldo, ha postato alcune "stories" in cui si vedono diversi fan della coppia avvicinarsi allo yacht a nuoto intonando cori, proprio davanti alla spiaggia di Celle.

Cristiano Ronaldo ha corredato la fotografia con la didascalia "Famiglia campione, non c'è niente di meglio che celebrare i propri successi con le persone che ami" e l'ha postata il giorno successivo alla vittoria 2-0 contro la Sampdoria (in cui ha segnato il primo goal bianconero e fallito il rigore del possibile 3-0), che ha certificato la matematica vittorie del campionato, il nono consecutivo per la Juve, il secondo per il portoghese.