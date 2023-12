Crevari Invade dona attrezzature all'ospedale di Voltri e alla casa-rifugio anti violenza

La generosità di Crevari Invade ancora una volta compie il suo corso: gli organizzatori della festa ponentina, celebre in tutta Genova per la musica e le famose focaccette, hanno devoluto 17mila euro - provento delle passate edizioni - tra ospedali, case-rifugio per vittime di violenza e generi di prima necessità per aiutare le persone in difficoltà.

"Come ogni anno - spiegano gli organizzatori, snocciolando i dati - da oltre 30 anni rendiamo conto a ogni singola persona che è venuta a mangiarsi una focaccetta, bersi una birra e farsi due risate, in una notte di inizio estate, in cima alla collina che amiamo così tanto, di come abbiamo investito gli incassi delle serate".

Per la precisione, di questi 17mila euro, settemila sono andati all'ospedale Evangelico di Voltri: a fine novembre, i volontari della festa hanno consegnato alla struttura due monitor che verranno utilizzati al pronto soccorso e in rianimazione, oltre che per tutti gli spostamenti tra reparti e ospedali.

Altri cinquemila euro sono stati impiegati per acquistare una cucina completa per una casa-rifugio per vittime della violenza di genere, gestita dal Centro Antiviolenza Mascherona.

Infine, con gli ultimi cinquemila euro sono stati acquistati generi di prima necessità ai volontari di "Cibo per tutti", associazione che aiuta le persone in difficoltà sul territorio del ponente.