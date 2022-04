Torna Crevari Invade dopo due anni di stop: "Formula vincente non cambia tra focaccette, solidarietà e musica"

Torna, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, la manifestazione Crevari Invade, ormai sinonimo di divertimento in tutto il ponente genovese e meta di centinaia di ragazzi. La festa - che come sempre si svolgerà presso il circolo Anpi a Campenave - sarà ancora una volta a base di musica, focaccette e beneficenza.

"La stiamo preparando per il 24, 25 e 25 giugno - dice Stefano Gaggero, uno degli organizzatori, a GenovaToday - siamo abbastanza sicuri per queste date". Potrebbero esserci sorprese - se tutto andrà bene - anche per il 25 aprile e il primo maggio.

Crevari Invade spegne 30 candeline

Ripartire dopo lo stop dovuto al covid non sarà facile: "Ci siamo rimessi in moto - spiega Gaggero - dopo aver dato fondo alle nostre casse in questi due anni, dunque non sarà un'impresa semplice e dovremo pagare alcuni debiti accumulati, d'altronde le cartelle esattoriali non si sono fermate nemmeno per noi e mantenere la struttura ci è costato. Però c'è grande entusiasmo da parte di tutti noi: non volevamo mancare questo appuntamento che cade proprio nel trentesimo anno di vita di Crevari Invade. Sembra che le condizioni attuali della pandemia ci permettano di fare una festa fruibile".

Formula vincente non cambia: la festa sarà ancora una volta a base di focaccette, solidarietà e musica. "Siamo aperti naturalmente alle band che vorranno venire a suonare con le nostre regole di ingaggio, ovvero birra, salsicce e focaccette, anche perché i proventi della festa sono sempre stati devoluti in beneficenza. Se la festa andrà bene, a giugno, riusciremo a saldare i nostri debiti e a tornare a essere attivi con la solidarietà sul territorio. Direi che non c'è motivo di essere preoccupati: la formula che andremo a proporre è quella che piace da sempre".

Non solo convivialità: ogni anno, in occasione di questo appuntamento, viene creata la nuova maglietta di Crevari Invade, acquistatabile esclusivamente durante i tre giorni di festa e molto gettonata.

Già lo scorso settembre gli organizzatori si erano concessi un piccolo ritorno, con una due giorni di focaccette trasformata dagli avventori in un turbine di allegria e festa. Quest'anno, invece, la ripartenza vera e propria.

La solidarietà

Crevari Invade, con i suoi proventi, ogni anno aiuta una realtà del territorio: negli ultimi anni è stato acquistato grazie ai soldi della festa uno strumento per la neurochirurgia per l'ospedale pediatrico Gaslini, due refattrometri binoculari mobili per il Micone di Sestri Ponente, un ecotomografo 3d per il San Martino, ma anche una lavagna Lim e uno scuolabus per la scuola primaria di Crevari, e pure un ecografo portatile per l'ambulatorio di Quami?lo, Kurdistan. E poi l'impegno durante la pandemia: l'ecodoppler per la terapia intensiva dell'Evangelico, le mascherine, i camici e la partecipazione alle raccolte solidali per Music for Peace e MiMe SportFriendly. Per non parlare di quel ventilatore polmonare donato anni fa al reparto di rianimazione dell'Evangelico di Voltri, usato tanto durante la pandemia.

"Non decidiamo mai prima a chi destinare i fondi - conclude Gaggero -. Prima vediamo quanto abbiamo raccolto durante la festa, poi cerchiamo occasioni per renderci utili".