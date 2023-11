Natale senza il presepe di Crevari dopo 50 anni di tradizione

Quest'anno sarà un Natale senza presepe di Crevari. Si spegne la magia dello storico manufatto artistico e meccanico realizzato nella sala della parrocchia di sant'Eugenio sulle alture di Voltri come anticipato nei giorni scorsi da Il Giornale.

Finora era rimasto chiuso soltanto una volta in cinquant'anni a causa della pandemia da covid-19, nel 2021, ma le ragiono oggi sono diverse e il presepe non sarà aperto al pubblico per problemi che riguardano la sicurezza dei locali che lo ospitano e il malfunzionamento di alcuni ingranaggi.

Troppo tardi per trovare un'altra sede idonea o per aggiustare i meccanismi: nelle feste natalizie non vedremo nascere Gesù sotto il cielo in tempesta, né i muratori che riparano un tetto in ardesia o il contadino che munge la sua mucca nella stalla.

"Negli ultimi giorni i miei uffici hanno contattato la parrocchia di Crevari per una iniziativa che stiamo facendo proprio sui presepi - spiega l'assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli - In quell'occasione ci hanno comunicato tali difficoltà e per questo ho chiesto al don di vederci per capire come poter essere utili e come attivare tutte le iniziative necessarie per non disperdere un patrimonio così importante per la città come il tradizionale presepe di Crevari".

Non resta che sperare in un miracolo di Natale.