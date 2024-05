Il CravaStreet Festival raddoppia: un format di successo per raccogliere fondi e riqualificare il Cep

Luna park, artisti di strada, stand-up comedy, musica live, sfilata a "sei" zampe, letture animate e sport: il CravaStreet Festival non lascia e anzi raddoppia, con due giorni di eventi animati dall'obiettivo di riqualificare la zona e raccogliere proventi per il territorio.

La festa, che torna sabato 18 maggio per la quinta edizione come sempre in via Cravasco, si amplia nella speranza di aumentare anche le offerte dei partecipanti. L'anno scorso era stato un successo, con il ricavato devoluto alle scuole del territorio, servito per inaugurare aule ludiche e multifunzionali, una boccata d'aria in un quartiere non facile.

Quest'anno si sogna in grande e aumentano anche i partecipanti con realtà da Voltri a Pegli: "Oltre alle scuole - spiega Antonella Malvezzo del comitato di via Cravasco - che confermano la loro collaborazione come la primaria Paganini, la Aldo Moro, la Voltri Due, la scuola d'infanzia Lanterna, ospiteremo con grande gioia anche la scuola primaria De Amicis di Voltri e associazioni del territorio fino a Pegli come l'associazione dei Baixi, Izumo Voltri, Misericordia Ponente Soccorso e Tagesmutter Arcobaleno".

I volontari del comitato di via Cravasco, organizzatore del festival, hanno iniziato settimane fa la preparazione dell'edizione 2024: il 18 maggio si apre con le letture animate alle 15, spettacolo divertente per bambini a cura del comitato. Poi si proseguirà con il CravaStreet Luna Park con giochi, laboratori e prove sportive. Presenti Ponente Outdoor, La giostra della fantasia, Uisp e Respiro Danza.

Dopo il luna park sono previsti spettacoli con artisti di strada in piazza e poi al via la serata, dalle 19, con i Li-evito male, il collettivo genovese di stand-up comedy per la prima volta nel ponente. Seguirà musica dal vivo con The Royal Call, tributo ai Queen, e per finire spazio ai giovanissimi emergenti genovesi per sostenere gli adolescenti: a esibirsi saranno Indra, Xavier, Prynce Ali, Aspre e Monnaie.

La festa prosegue anche domenica 19 con un torneo di boxe a cura dell'associazione Elite Club Pegli, con l'esibizione di agility dog a cura dei Pelosetti Furbetti con una sfilata a "sei" zampe aperta a tutti con premi. Non mancheranno esibizioni e prove sportive con Regina Margherita. Tra i nuovi ospiti anche Musica Ponente con un concerto musicale dei piccoli allievi.