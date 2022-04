Cosa Crociere torna a Genova: 45 scali nel 2022

L'arrivo di Costa Firenze a Genova dà ufficialmente il via alla nuova stagione delle crociere che vedrà la compagnia di navigazione intensificare la sua presenza nello scalo genovese, in previsione ci sono 45 attracchi nel corso dei prossimi mesi.

Lo riferisce Mario Zanetti, direttore di Costa Crociere, che conferma la volontà del gruppo di investire sulla città nel prossimo biennio, puntando sempre di più sullo scalo genovese, specialmente con le navi di ultima generazione. Infatti proprio a partire dal 2023 le banchine del porto accoglieranno la nuova Costa Toscana, che farà il suo viaggio inaugurale nel 2022 e diventerà la nuova ammiraglia della flotta.

Costa Crociere ha reso noto di voler nuovamente rendere centrale il porto di Genova dopo due anni, il 2020 e il 2021, nei quali c'erano state solo poche toccate, soprattutto a causa dell'emergenza Covid e della generale crisi del settore crocieristico.

Nel corso del 2022 la nave Costa Firenze farà scalo a Genova ogni giovedì fino alla fine dell'anno, con esclusione solo della prima settimana di novembre. Mentre la domenica sarà il giorno di attracco della Costa Luminosa, che farà tappa al porto ogni settimana.

Nel 2023 Costa ci sarà un'ulteriore crescita della presenza delle navi Costa a Genova grazie all'arrivo della nuova Costa Toscana, che farà scalo al porto tutti i venerdì da aprile a novembre. Dopo due anni di restrizioni per la pandemia di coronavirus il settore delle crociere torna a crescere, non ci saranno più le cosidette 'bolle' per i passeggeri, ovvero le restrizioni per isolare i viaggiatori dai contatti con l'esterno.

Tornano quindi anche per Costa Crociere le escursioni e le normali attività a terra nei vari scali, sia organizzate che libere ed individuali, fatte salve eventuali limitazioni specifiche di alcune destinazioni.

Zanetti, nel corso di un convengo sul futuro crocieristico che si è svolto sulla Costa Firenze, ormeggiata nel porto di Genova, ha commentato così il ritorno alla normalità del settore: "E a breve speriamo che l'aggiornamento dei protocolli permetta ulteriori rilassamenti e quindi si possa avvicinare ancora un po' alla crociera come la conosciamo e come ha avutro successo nel mondo".