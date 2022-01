Costa Concordia, dieci anni fa il naufragio

Sono trascorsi dieci anni dal naufragio della Concordia, la nave di Costa Crociere che alle 21.45 del 13 gennaio 2012 urtò una scogliera sommersa a circa 500 metri dalle coste dell'isola del Giglio.

L'urto causò l'apertura di uno squarcio di oltre 70 metri nello scafo, la nave iniziò ad imbarcare acqua e ad inclinarsi sul lato destro. La Concordia si incagliò su una parete rocciosa, circostanza che impedì al relitto di inabissarsi. L'incidente provocò 32 vittime, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Furono 4.200 persone le persone a bordo della nave che riuscirono invece a sbarcare e a raggiungere il porto turistico dell'isola.

La nave da oltre 114mila tonnellate, costruita nei cantieri navali genovesi, rimase nelle acque davanti al Giglio per diversi mesi. Dopo complesse operazioni per riportare a galla il relitto, il 23 luglio del 2014, la Costa Concordia iniziò il suo viaggio verso il porto di Genova per le operazioni di smantellamento e demolizione.

Dopo quattro giorni di navigazione e 200 miglia nautiche percorse il relitto, trainato da diversi rimorchiatori, raggiunse il molo di Voltri-Pra' dove un consorzio di aziende genovesi iniziò le operazioni di smantellamento della nave, che si conclusero il 7 luglio 2017.

Al comando della nave c'era il capitano Francesco Schettino, che l'11 febbraio 2015 è stato condannato a 16 anni di reclusione per i reati di omicidio plurimo colposo, naufragio colposo e per abbandono della nave. La condanna a 16 anni di reclusione è stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Firenze il 31 maggio 2016. Con la pronuncia della Corte di Cassazione del 12 maggio 2017 la condanna è diventata definitiva.