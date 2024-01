Cosa sono le poesie comparse nei caruggi

Chi si avventura nei caruggi in questi giorni potrà notare una vera e propria "invasione" pacifica di poesie appese in via Luccoli e piazza Santa Brigida, con cartelli appesi ai pali e ai fili, come fossero panni stesi. Ma cosa significa questa iniziativa, e di chi è l'idea?

Si tratta del progetto "Lo Stendiversomio" che l'artista Ma Rea porta in giro per l'Italia e all'estero: "Questa parola - spiega lui sul web - è un neologismo nato dalla fusione tra stendibiancheria e 'versuro' (aratro in dialetto veneto). In sintesi, col versuro attivo il processo creativo sollevando le zolle del mio inconscio e gettando le basi delle mie creazioni e, quando assumono una forma più razionale, le appendo allo stendibiacheria ad asciugarsi, nell’attesa di capire se sono pronte per essere messe in circolo nel nostro organismo cittadino".

Attualmente il poeta vive a Bologna, città in cui si trova il suo laboratorio poetico per eccellenza e da cui parte per le sue "alte maree" di poesia errante in lungo e in largo per Italia ed Europa.

E tra le sue tappe c'è anche Genova: "Fermati un attimo qui - è il suo invito in uno dei cartelli apparsi nei caruggi genovesi - bastano pochi secondi e ti farai un viaggio gratuito e inedito. Un viaggio tra le strofe della poesia. Questa è una fermata poetica utile a fermare il tempo e a intraprendere un'esperienza inusuale. La destinazione è la poesia errante qui sopra. Leggimi e rimarrò con te fino a quando lo vorrai".

A far notare l'incursione dell'artista è il progetto di comunità Sestiere del Molo: "I più affezionati alla poesia tradizionale storceranno il naso, ma noi crediamo che questo genere di comunicazione offline sia utile perché tenta di entrare in contatto con le persone sorprendendole, rilanciando l’interesse verso la poesia e stemperando il grigiore del paesaggio urbano".