"Nel bianco", nuovo cortometraggio girato a Genova con Daniela Poggi e Marco Rinaldi

È in arrivo un'altra produzione audiovisiva ambientata nel capoluogo ligure: giovedì è stato presentato in anteprima il cortometraggio "Nel Bianco", nuovo lavoro del regista genovese Ildo Brizi incentrato sul delicato tema della perdita. Il corto nei prossimi mesi verrà presentato in diversi festival italiani.

Il cast, per la maggior parte ligure, è composto da Elsa Bossi, Chiara Lippi, Roberto Serpi, Marco Taddei e Marco Rinaldi, con la partecipazione straordinaria di Daniela Poggi.

Nella produzione, girato a Genova lo scorso aprile, si possono riconoscere in particolare diverse zone del ponente genovese, tra cui Pegli e Pra’.

La trama racconta la storia di un uomo alle prese con il bisogno di comunicare con i propri cari morti. Questa necessità è antica come l'umanità stessa, basti pensare ai geroglifici sulle tombe, ma tremendamente attuale nell’era tecnologica, dove i social network vengono spesso usati come tentativo di mettersi in contatto con l'aldilà.

"Si tratta di uno scavo nel dolore, ma è anche una riflessione sull’oggi e su come la tecnologia influenza le nostre vite e quello che lasceremo di noi - afferma l’autore e regista Ildo Brizi -. Con fotografie e video postati ossessivamente scolpiamo una personalità alla mercé di tutti, ma realmente ci rappresenta? Solo fino a pochi anni fa una fotografia aveva un valore, spirituale e tangibile, oggi è un’immagine tra le tante. Allo stesso tempo ci mette a nudo, chiunque può approfittarne, talvolta facendoci del male".

Il tema della perdita, nel film, si intreccia con quello della maternità: "È un film fortemente drammatico, che lascia volutamente aperta la porta - aggiunge l’attrice genovese Chiara Lippi, che nel film interpreta una madre alle prese con la scomparsa del figlio -. 'Nel Bianco' non dà risposte. Racconta una storia, lasciando aperta la porta. Sta a noi chiuderla o sbirciare dietro".

Il corto è prodotto da Dublab srl e supportato quasi interamente da La Generale Pompe Funebri: "Il cortometraggio affronta un tema a noi molto caro - afferma la presidente de La Generale Genova Rosanna Spigo -. Un progetto che ci sta molto a cuore anche per il suo legame con il territorio: gran parte delle riprese sono infatti state fatte nel ponente cittadino e nel cortometraggio sono coinvolti diversi attori, attrici e maestranze genovesi".

Il cortometraggio “Nel Bianco” nei prossimi mesi verrà presentato in diversi festival italiani (per non perdere gli aggiornamenti sulle proiezioni è consigliabile seguire la pagina Facebook del corto).