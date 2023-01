"Ivi Elv", l'horror indipendente pluripremiato girato a Genova

Il cinema horror parla anche in genovese: "Ivi Elv", girato a Genova e in Liguria (insieme al parco Nazionale del Cilento e a Vallo di Diano), sta ottenendo molti riconoscimenti nei maggiori festival internazionali di genere. A gioire insieme al regista, Luigi Scarpa, anche Genova Liguria Film Commission che ribadisce come la nostra regione sia adatta a tutte le scelte stilistiche.

Di cosa parla il corto e i premi

Nel cortometraggio indipendente, uscito nel 2022, scritto e diretto da Luigi Scarpa, un uomo riprende conoscenza in un luogo indefinito e claustrofobico. Stordito e in stato confusionale, inizia a vagare per corridoi bui, ma un concatenarsi di visioni lo costringono a fare i conti con una realta peggiore di quel che può immaginare. "Il film - dichiara il regista - nasce da una riflessione sulle paure delle persone. Abbiamo tutti il timore di qualcosa e lo esterniamo in diverse forme: dalle fobie ai pensieri ossessivi. Ho voluto raccontare una storia, dando una visione lucida su ciò che per me la paura rappresenta".

A circa un anno di distanza dall'inizio delle riprese è tempo di bilanci: 22 premi vinti, tra selezioni e nomination, su 48 festival nazionali e internazionali conclusi, e c'è ancora attesa per l'esito di altri 38 festival, tutte realtà mondiali del cinema dell'orrore. Tra i festival più noti del settore, il Motor City Nightmares International Film Festival (premio come "best director"), il Shockfest (premio per la miglior fotografia e nominato come best international film), e poi quattro nomination al Horrorhound, due al South African Horrorfest, allo Houston Horror Film Festival, al Days of the Dead e infine al Macabre Faire Film Festival. A essere premiate, la regia, l'editing, la colonna sonora, la fotografia. In Italia il corto si è aggiudicato il premio della giuria al festival Visioni Notturne e ha vinto il Premio Nottola del portale "Ore d'Orrore" al Terni e Narni Horror Fest.

La Film Commission: "Gli scenari della Liguria si prestano a tutti i generi"

''Siamo ben lieti di apprendere il successo che 'Ivi Elv' sta ottenendo nei maggiori festival internazionali di genere - è il commento di Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission -. Un cortometraggio indipendente che si discosta dai temi più frequenti e battuti dalle produzioni girate in Liguria; ma che, ugualmente, riesce a valorizzare il nostro territorio, puntando su luoghi inediti, alquanto studiati; e su una fotografia molto originale. A dimostrazione che gli scenari offerti da Genova e dalla Liguria ben si prestano a qualsiasi scelta stilistica. Auguriamo al regista Luigi Scarpa di proseguire in questa positiva (e meritata) serie di successi, certi che siano un incentivo a scegliere ancora il nostro territorio per le sue prossime opere.".