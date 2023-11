Minori stranieri non accompagnati, nuovo corso per tutori volontari

Tra venerdì 17 e sabato 18 novembre 2023 si svolgerà a Genova il corso per diventare tutori di minori stranieri non accompagnati. Una formazione che in Liguria è iniziata nel 2017, recependo una legge dello Stato? dello stesso anno, con l'obiettivo di favorire l’integrazione di ragazzi costretti a fuggire da situazioni difficili.Il corso si terrà nella sala Liguri nel mondo di Regione Liguria in via Fieschi 15 per una durata? totale di 25 ore (di cui 8 di studio). Sarà tenuto dall’ufficio del garante dei diritti dell’?infanzia e dell’?adolescenza e condotto da Dario Arkel,? responsabile dell’ufficio e docente di pedagogia all’Università di Genova e Firenze. Al corso parteciperanno la garante dei diritti dell'?infanzia e dell'adolescenza Guia Tanda,? Luca Villa, ?presidente del Tribunale per i Minorenni, funzionari della Questura e del Comune di Genova, responsabili di Comunità per Msna (minori stranieri non accompagnati), tutori volontari esperti con i ragazzi tutelati per una storytelling efficace e? infine mediatori interculturali. Il corso è gratuito ed è rivolto a cittadini con un’età minima di 25 anni che intendano diventare a titolo volontario e non retribuito tutori di bambini e ragazzi stranieri non accompagnati sul territorio regionale.

?In Liguria, al momento, sono circa 900 i minorenni stranieri non accompagnati anche se il numero, soprattutto in questo periodo storico, non è mai stabile. Il 90% è di sesso maschile. Di questi oltre 600 si trovano a Genova.? In regione i tutori formati dal 2017 a oggi sono 260 (65% donne, 35% uomini). Di questi sono attivi 89 (compresi 11 con tutele multiple). Il bando per presentare domanda di partecipazione si trova a questo link. Il corso successivo sarà a gennaio a Savona.

?"I liguri che scelgono liberamente di intraprendere questo percorso rappresentano uno straordinario esempio di cittadinanza attiva oltre che una risorsa - sottolinea l’assessore regionale alla Tutela e valorizzazione dell’Infanzia e alle politiche giovanili Simona Ferro -. Da anni la Regione Liguria sostiene la formazione di queste figure promuovendo i corsi per diventare tutori. Anche grazie all’alta professionalità della formazione stiamo ottenendo risultati importanti. Un grazie a chi tutore lo è già, in bocca al lupo e grazie per l’impegno a chi lo sta per diventare?".

?"La legge 47/2017 permette di tutelare e ?'guidare?' in una nuova esperienza di vita minorenni stranieri giunti sul nostro territorio mediante l'innovativa figura del tutore volontario - dice la garante dei diritti dell’?infanzia e dell’?adolescenza Guia Tanda -. L'iniziativa di cui si tratta ha lo scopo di rendere edotta la popolazione su questo ruolo che contribuisce all'accoglienza in modo determinante. Infatti, il tutore volontario non è soltanto un responsabile legale, ma anche un confidente e consigliere del ragazzo con l'intento di rendere possibile l'intrapresa di un progetto di vita nel nostro Paese?".

?"La presenza, la consapevolezza del ruolo e la formazione dei tutori volontari sono i presupposti necessari per una buona integrazione dei minori stranieri sul territorio – commenta il presidente del Tribunale per i minorenni di Genova Luca Villa -. Il Tribunale per i minorenni non si limita alla tenuta dell’elenco dei tutori volontari, ma deve essere un loro riferimento e un luogo di verifica e confronto, unitamente alla rete dei servizi sociali e delle comunità di accoglienza, nel compito di accompagnamento e tutela dei minori?".