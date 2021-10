Concluso il terzo corso di snorkeling per persone con disabilità intellettivo relazionale

Il corso, iniziato ad agosto, ha previsto lezioni di teoria, attività in piscina (ospitato dalla piscina di Camogli) e uscite in mare

Sabato 2 ottobre con una uscita al Cristo degli Abissi di San Fruttuoso si è concluso il 3° corso di Snorkeling per Persone con Disabilità Intellettivo Relazionale. Il corso, iniziato ad agosto, ha previsto lezioni di teoria, attività in piscina (ospitato dalla piscina di Camogli) e uscite in mare.

Il tutto si è concluso con due importanti attività entrambe orientate all'inclusione: una visita con uscita in mare presso il COMSUBIN di La Spezia e una gita al Cristo degli Abissi con famiglie e amici. Al Corso hanno partecipato 4 nuovi allievi + i partecipanti ai corsi precedenti che praticano attività di mantenimento e allenamento in previsione alle attività in mare estive.

Tutti i partecipanti sono seguiti costantemente con un rapporto 1:1 da Istruttori Federali FIPSAS/CONI specializzati. La sicurezza è stata garantita anche dall'idroambulanza della Croce Verde di Camogli. La società FIPSAS CONI organizzatrice è il Centro Subacqueo Mediterraneo “Duilio Marcante” di Camogli (GE).

Tutta l'attività è stata svolta sotto il Patrocinio della Regione Liguria e dei Comuni di Camogli e Recco e con il contributo economico dei due Comuni.