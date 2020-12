Ponte San Giorgio, risistemazione del versante di ponente: chiude corso Perrone

Ancora una chiusura per corso Perrone, che insieme con via Perlasca da mesi ormai viene chiusa al traffico per i cantieri del ponte San Giorgio.

Questa volta la strada chiude per iniziare a risistemare proprio le aree di cantiere, in particolare il versante ponente: stop al traffico veicolare da mercoledì 9 dicembre a partire dalle 9.30 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino a martedì 15 dicembre alle 18).

Sul posto sarà presente la Polizia Locale per le operazioni di chiusura e riapertura. Sarà cura del personale della Società PerGenova posizionare e rimuovere le opportune transenne e la cartellonistica di cantiere.