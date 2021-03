Corso Italia, sui semafori spuntano le telecamere

Giorgio Viale, assessore alla sicurezza: «Le telecamere, che sono ancora in via di installazione, non sono dedicate al controllo del traffico ma alla sicurezza, per contrastare fenomeni di borseggio e vandalismo»

Sono comparse da qualche settimana in corso Italia alcune telecamere installate sopra i semafori di corso Italia che sembrano essere puntate in direzione della pista ciclabile. Molte persone hanno chiesto informazioni sulla finalità di queste telecamere e il tema è approdato anche in consiglio comunale.

Il consigliere del Partito Democratico Alberto Pandolfo durante il question time ha domandato alla giunta se, oltre a intensificare i controlli, la giunta abbia in

programma anche delle misure di prevenzione per garantire la sicurezza sulle strade cittadine

Giorgio Viale, assessore alla sicurezza del comune di Genova ha spiegato che: «Le telecamere, che sono ancora in via di installazione in corso Italia, non sono dedicate al controllo del traffico ma alla sicurezza urbana, in particolare per il contrasto a fenomeni come borseggio, e vandalismo in quella zona, molto frequentata dai cittadini genovesi»