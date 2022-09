"Un nome per la pista ciclabile di corso Italia", i risultati del sondaggio

A distanza di circa un mese l'associazione di ciclisti Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e il gruppo Facebook #genovaciclabile hanno ufficializzato i risultato del sondaggio lanciato per dare un nome alla pista ciclabile di corso Italia.

Due erano i nomi proposti.

Dei 562 che si sono espressi il 79,9% ha votato per Rocco Rinaldi, il restante 20,1% per Michele Scarponi. I risultati del sondaggio sono stati inviati oggi al sindaco di Genova Marco Bucci sotto forma di petizione.

Romolo Solari, presidente di Fiab Genova, ha commentato così i risultati ottenuti: "

Indipendentemente dal nome scelto riteniamo che il sondaggio sia stato un

successo. Pubblicizzato fra ciclisti ed a questi dedicato ha evidenziato come la sicurezza per chi si muove in bici sia una questione seria. Anche ricordando i

nostri morti in strada si contribuisce a tenere caldo il problema sicurezza la cui soluzione non può essere disattesa dalle autorità preposte".