Ciclista in strada in corso Italia, gli automobilisti: "Perché non usano la pista?"

Ciclisti che snobbano la pista ciclabile di corso Italia e occupano la strada.

Le segnalazioni, con tanto di fotografie, sono arrivata al gruppo Facebook 'Automobilisti e motociclisti genovese' che attacca la Federazione italiana amici della bicicletta, Fiab, di Genova: "Il primo pensiero va alla Fiab non dicono nulla? Non perdono occasione di starnazzare ottusamente per la sicurezza, di chiedere sanzioni esponenziali per automobilisti e motociclisti, bollandoli come persone ignobili prive di rispetto delle regole", tuona Giacomo Puppo, fondatore ed ideatore del gruppo Facebook 'Automobilisti e motociclisti genovesi'.

"Ottengono una ciclabile (sulla cui utilità resto tuttora perplesso) a norma, che consente ai loro adepti di condurre i loro fantastici mezzi in totale sicurezza, e loro che fanno? Si gettano nella strada...Pensate se io prendessi lo scooter e percorressi abitualmente la ciclabile...Oltre ad essere giustamente multato, verrei messo in croce ed insultato dalle associazioni dei ciclo-salvatori del mondo. E le istituzioni che dicono di tutto questo?".

Il gruppo - in una nota - chiede "il rispetto delle regole e alle istituzioni ed ai vigili urbani lo stesso rigore applicato con automobilisti e motociclisti, nei confronti dei conduttori di mezzi dolci. Inoltre invita i bikers a rispettare le regole, a comportarsi secondo buon senso ed a non compiere atti che metterebbero a repentaglio non solo la loro vita, ma quella degli altri e la responsabilità di chi non si aspetta nei punti con tracciati differenti la loro presenza sulla carreggiata".

Contattata da GenovaToday, Fiab risponde solo nel merito: "Ognuno è responsabile delle sue azioni, i ciclisti che in corso Italia non usano la pista ciclabile sono multabili - spiega il presidente Romolo Solari - Il codice della strada dice chiaramente che i velocipedi devono percorrere le piste a loro riservate, non c'è obbligo quando si tratta di ciclopedonali ma in corso Italia c'è una pista ciclabile riservata e si è quindi obbligati a percorrerla".