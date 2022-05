Corso Europa, sosta libera lato monte per tre giorni

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con corso Europa semi deserto, sia per l'assenza dei veicoli privati, sia per la mancanza di pullman turistici, il Comune ha deciso di correre ai ripari in occasione degli ultimi giorni di Euroflora.

Da mercoledì 4 a venerdì 6 maggio si potrà parcheggiare liberamente dalle ore 8 alle ore 16 nel tratto di corso Europa, in direzione ponente, compreso tra via Riccardo Pellegrini e via Tigullio, fatti salvi gli esistenti parcheggi disabili e le fermate del trasporto pubblico.

In pratica torna fruibile per parcheggiare tutta la carreggiata a monte. Infatti via Pellegrini è la rampa che da Nervi porta in corso Europa, mentre via Tigullio si trova all'altezza del cavalcavia Carlo Negri, quello che conduce al casello autostradale di Nervi.

Il divieto di sosta tornerà attivo nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio.