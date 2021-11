Corso Europa, nuove chiusure notturne per installare gli autovelox

Nuova chiusura di corso Europa per l'installazione dei nuovi sistemi di rilevamento della velocità (tutor e autovelox fissi) predisposti dal Comune di Genova con l'obiettivo di ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza su uno degli assi principali della viabilità cittadina.

Sulla carreggiata levante prevista quindi la chiusura notturna nelle giornate di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 novembre 2021, tra le 22 di sera e le 6 del mattino nel tratto tra via Giovanni Maggio e via Domenico Pinasco. Inoltre nel tratto tra l’impianto semaforico al civico 816 e via Maggio è istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri all’ora.

Nei giorni scorsi il tema dei nuovi tutor e velox di corso Europa è anche approdato in consiglio comunale, l'assessore alla Sicurezza Giorgio Viale aveva spiegato: "Il tutor non è attivo ma in fase di installazione nel tratto tra passo Pio Parma e via Giuseppe Mendozza, subito dopo il casello autostradale. Le postazioni fisse invece saranno due per entrambi i sensi di marcia in prossimità di via Carrara e di via Tagliamento e una per la direttiva levante nell'area di via Timavo".

L'assessore aveva anche spiegato che, terminata l'installazione dell'impiantistica e della segnaletica, sarebbe iniziata una fase di sperimentazione di circa un mese e che solo successivamente sarebbe iniziata l'attività sanzionatorie, ricordando comunque l'importanza del rispetto dei limiti di velocità anche se in questo momento non sono ancora attivi i nuovi sistemi per le multe.