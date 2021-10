Nuovo corso arbitri di calcio Figc a partire dal 15 ottobre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

La Sezione di Genova dell'Associazione Italiana Arbitri organizza un corso interamente gratuito per diventare arbitri di calcio FIGC che si terrà nei locali della sezione in Piazza della Vittoria 14/5 (Ge) che inizierà a partire dal 15 ottobre.

Al corso possono partecipare ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni. Diventare arbitro ti permetterà di avere un rimborso per ogni gara arbitrata, materiale tecnico ufficiale (divisa, fischietto, cartellini, …) ed un polo atletico con un preparatore atletico qualificato. Essere arbitro federale dà diritto alla tessera federale con la quale si potrà accedere gratuitamente in tutti gli stadi del territorio nazionale. Agli studenti il corso e l'arbitraggio potrà essere riconosciuto come percorso di alternanza scuola/lavoro e come credito formativo.

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito https://www.aia-figc.it/diventarbitro oppure inviare una mail all'indirizzo aiagenova@aiagenova.it A.I.A. Sezione di Genova Piazza della Vittoria 14/5 16121 Genova Tel 010 589864 Facebook: AIA Genova Instagram: aia_genova