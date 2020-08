Coronavirus, sulle corriere arrivano gli steward per il rispetto delle norme

Aumentano i controlli sui mezzi pubblici per verificare che i passeggeri rispettino le norme di sicurezza contro il contagio da coronavirus.

Atp ha deciso di affidare a una società specializzata il compito di vigilare sulle corriere, e la prima squadra composta da 6 steward è entrata in azione nei giorni scorsi sulla frequentatissima linea 82, tra Santa Margherita e Portofino.

Gli steward di affiancano ai controllori impegnati nella verifica dei biglietti: a bordo della corriera o alle fermate, informano i passeggeri su

distanziamento, mascherina obbligatoria, marcatura dei posti, la mancata vendita di biglietti a bordo, il divieto di accedere all'area di prossimità con l'autista e anche le modalità con cui quotidianamente viene effettuata la sanificazione dei mezzi. A oggi sui mezzi urbani vige ancorala regola del 60% dei posti a sedere occupati, su quelli extraurbani del 60% dei posti in piedi.

L'attività continuerà sicuramente fino a inizio settembre, e sarà estesa anche alle altre linee considerata a forte valenza turistica come le linee 4, 5 e 98 tra Casarza, Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, e quelle tra Camogli-Recco e Genova Brignole.

Prosegue inoltre anche la campagna di controlli a tappeto sulle linee serali e notturne del Tigullio, in questo caso in funzione anti evasione: dall'inizio del mese sono stati effettuati quasi mille controlli e sono state verbalizzate una sessantina di persone prive di biglietto.

«Il personale che ha l'incarico conosce naturalmente l'inglese e sono soprattutto gli stranieri i piùinteressati a conoscere le normative, visto che gli italiani ne sono in gran parte già a conoscenza - spiega Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp - In generale sia gli agenti verificatori sia

gli steward, trovano passeggeri motivati a non trasgredire le norme,

tranne qualche limitata eccezione» .