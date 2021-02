Coronavirus, Toti: "Da lunedì dobbiamo tornare in zona gialla". Vaccini per insegnanti e forze dell'ordine dall'8 marzo

Al via la campagna di vaccinazione per forze dell'ordine e insegnanti, le categorie prioritarie decise dal piano nazionale. Lo ha anticipato il presidente della Regione, Giovanni Toti, giovedì sera in conferenza stampa sul covid.

«Anche oggi abbiamo lavorato con tutta la nostra task force e da lunedì 8 marzo dovrebbero iniziare in Liguria le somministrazioni del vaccino Astrazeneca attraverso i medici di medicina generale a partire dalle categorie definite come ‘prioritarie’ dal piano vaccinale nazionale per poi estendersi a tutta la popolazione».

Il piano definitivo di questa fase della campagna vaccinale rivolta alle ‘categorie prioritarie’ sarà presentato domani nel dettaglio, dopo il check di Alisa. Tra i primi ad essere vaccinati ci saranno gli operatori delle forze dell'ordine, che prenoteranno la vaccinazione attraverso il proprio corpo di appartenenza, e i lavoratori del mondo della scuola.

«È partito oggi – ha proseguito Toti - lo screening straordinario per la popolazione ventimigliese in Asl1 con l’effettuazione dei primi 200 tamponi aggiuntivi a Ventimiglia, domani proseguirà a Bordighera e andrà avanti finchè la curva dei contagi comincerà a calare, cosa che ci auguriamo avvenga fin dai prossimi giorni».

Il presidente Toti ha poi ricordato che domani per la Liguria sarà una giornata di lutto dedicata al ricordo delle vittime del Covid ad un anno dall’inizio della pandemia. Su tutto il territorio le chiese suoneranno le campane a morto.

Il ritorno alla fascia gialla

«Il report dell'Istituto Superiore di Sanità arrivato oggi, in base al quale la cabina di regia del governo procederà con l’assegnazione di fascia, stabilisce per la seconda settimana consecutiva un indice di rischio basso e un Rt sotto l'uno». Lo ha riportato il presidente della Regione Giovanni Toti durante la conferenza stampa sul coronavirus in Liguria.

«Il combinato disposto delle due settimane consecutive in fascia di rischio basso per i 21 parametri, dovrebbe, anzi io dico deve, ricondurre la Liguria in fascia gialla partendo probabilmente da lunedì, dal momento che il governo ha deciso che le nuove ordinanze entrino in vigore dal lunedì».

Il ritorno in zona gialla da lunedì 1 marzo non riguarderà comunque l’estremo ponente dove, nei distretti sociosanitari di Sanremo e Ventimiglia, rimarranno in vigore fino al 5 marzo le misure restrittive disposte con ordinanza regionale.

Le commemorazioni per le vittime del covid

«Domattina alle 9 in contemporanea in ogni provincia della Liguria – ha spiegato - ci sarà una preghiera per le vittime del Covid. A Genova si svolgerà al cimitero di Staglieno. Sabato al tramonto alle 17.30 all'ospedale Policlinico San Martino di Genova l'attore Sergio Castellitto verrà a trovarci per alcune letture scelte per la commemorazione e per ricordarci lo sforzo fatto da tutti i sanitari nella lotta contro il covid».