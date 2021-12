Covid: la Liguria rimane in zona bianca

"Con un Rt pari a 1.3, la Liguria si conferma in zona bianca anche la prossima settimana". Lo afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel primo pomeriggio di giovedì 2 dicembre 2021.

"Il virus è tornato a correre - prosegue Toti - ma gli effetti sui cittadini sono molto minori rispetto a un anno fa, a partire dai ricoveri nei nostri ospedali, e questo grazie alla campagna vaccinale, che stiamo portando avanti senza sosta. Ora più che mai servono buonsenso e responsabilità se vogliamo vivere un Natale sereno con i nostri cari".

Aumentano quindi i contagi e i ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive, ma per il momento la situazione rimane sotto controllo e sotto i parametri che farebbero scattare il cambio di colore. La Liguria, quindi, rimane in zona bianca nella settimana dal 6 al 12 dicembre.