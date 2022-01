Zitromax introvabile, Bassetti: "Contro il covid non serve"

Da diversi giorni è ormai introvabile nelle farmacie italiane lo Zitromax, inutile ordinarlo per farmacisti e dottori. Stesso discorso per i farmaci generici contenenti l'azitromicina, il principio attivo. Lo riporta Today.it che spiega che nel pieno della quarta ondata, con centinaia di migliaia di positivi al giorno dovuti alla variante Omicron, c'è stato un utilizzo "enorme" negli ultimi due mesi. Ed è scattata una sorta di corsa all'accaparramento da parte di chi non ha contratto la malattia ma teme di essere contagiato.

Secondo l'infettivologo genovese Matteo Bassetti il farmaco non servirebbe a nulla contro il covid. "Che paese strano l'Italia, lo Zitromax è esaurito - commenta il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - perché il farmaco viene prescritto da molti medici e richiesto dai pazienti per curare il covid e anche per chi è positivo al tampone anche se asintomatico. La domanda è: serve la azitromicina nella cura del covid? C'è un dato o uno studio che dica che serve a qualcosa? Che fa guarire prima? Che riduce gli accessi in ospedale? Che riduce la mortalità? Nulla di tutto questo"

Bassetti poi aggiunge: "Azitromicina è un antibiotico antibatterico che serve nella terapia di alcune infezioni batteriche, ma non serve a niente nella cura del covid. Serve invece a produrre batteri resistenti, di cui l'Italia è piena più di ogni altro paese europeo. Nelle infezioni virali come il covid gli antibiotici non devono essere utilizzati, salvo in alcuni casi molto selezionati (meno del 2% del totale), non servono, creano resistenze e poi mancano per chi ne ha veramente bisogno. Dopo i tamponi autoprescritti e autousati, ecco il 'fai da te' con gli antibiotici. bisogna mettere un punto e fermare questa deriva: i medici devono tornare a fare il loro lavoro e le persone devono seguirli".