Visite negli ospedali, fino a maggio nessuna modifica

Tutto invariato fino a maggio per quanto riguarda le visite ai degenti negli ospedali liguri. È quanto emerso nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 4 aprile, durante la quale sull'argomento sono state presentate un'interrogazione da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), sottoscritta da tutto il gruppo, e un'interpellanza da Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Mai ha chiesto alla giunta di garantire in tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della Liguria l'accesso dei visitatori con orari congrui e giornalieri. Il consigliere ha ricordato che il decreto legge 24 del 2022 ha dichiarato dall'1 aprile 2022 la fine dell'emergenza covid e che, dunque, è necessario ripristinare l'assistenza giornaliera al familiare ultrasessantacinquenne e ai pazienti 'fragili'.

Pastorino ha chiesto alla giunta perché non dia indicazioni precise affinché si ritorni alle visite parentali con orari e modalità secondo le procedure precedenti alla pandemia da covid-19, pur assicurando e richiedendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Il consigliere ha ricordato che a livello nazionale scuole, università, treni, autobus, teatri, che furono sottoposte negli anni di pandemia a limitazioni di accesso, hanno visto un graduale, ma ormai definitivo ritorno alla 'normalità'.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha premesso che non si possono fare confronti fra il mondo civile e il mondo sanitario in quanto il paziente in ospedale è sempre fragile, per definizione. Gratarola ha ricordato, comunque, che Alisa nel gennaio scorso ha espresso una raccomandazione affinché i famigliari possano avere accesso ai reparti, ma con le idonee misure di protezione individuale, ma ha precisato che si attende da parte del ministero il recepimento delle nuove indicazioni dell'Oms, che dovrebbero essere emesse a maggio e che potrebbero far cessare l'effetto pandemico.

L'assessore ha precisato, comunque, che il direttore sanitario ha l'autorità per adottare misure precauzionali più restrittive rispetto alla normativa, struttura per struttura, e che alcuni ospedali sono strutturalmente in grado di consentire maggiore liberalità nelle visite.

"Le responsabilità si assumono nel momento in cui la norma lo consente - ha replicato in una nota l'assessore Gratarola - e il Ministero della Salute, non avendo recepito nuove indicazioni da parte dell'Oms, non ha ancora dato indicazioni al riguardo di un ulteriore allentamento delle misure per le visite ai degenti. La valutazione rispetto al rischio igienico-sanitario della struttura è poi in capo alla direzione sanitaria della stessa che deve tenere conto della necessità di gestire in sicurezza l'accesso alle strutture sanitarie da parte dei visitatori, valutando i provvedimenti da adottare in base alla situazione contingente del reparto e dei pazienti".

"Sebbene l'evoluzione normativa - aggiunge Gratarola - si sia orientata nel tempo verso la ripresa in sicurezza delle visite alle persone ospiti presso le strutture socio-assistenziali, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche in ambito ospedaliero la presenza di pazienti fragili deve fare mantenere un atteggiamento prudente, ma nel contempo attento alle loro necessità socio-relazionali e di supporto all'interno delle strutture stesse".

"Alisa, con propria deliberazione del gennaio 2023, ha espresso raccomandazioni affinché familiari e visitatori possano avere accesso alle strutture residenziali - conclude Gratarola - purché siano assicurate idonee misure di protezione individuale. Questo assessorato è tutt'ora al lavoro per trovare soluzioni con le direzioni sanitarie che allentino le restrizioni nel rispetto della tutela dei pazienti, ma risulta chiaro che molto dipende dalla normativa nazionale".