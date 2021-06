Vaccini covid, consegnate a Genova oltre 20mila dosi tra AstraZeneca e Johnson&Johnson

Nuovo carico di vaccini arrivato a Genova, all'ospedale Villa Scassi, con i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda. Sono arrivate a destinazione venerdì 4 giugno, nel nosocomio genovese, 16.600 dosi del vaccino AstraZeneca e 3.800 dosi di Johnson&Johnson.

Nella giornata di venerdì alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson a Sestri Levante e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di Sda, per raggiungere le loro destinazioni finali.

In totale il Corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando in Italia 1.754.300 dosi di AstraZeneca e 369.600 di Johnson&Johnson.