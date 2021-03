Fermato perché senza mascherina sputa agli agenti della Locale e urina in cella

Sorpreso senza mascherina, reagisce alla Polizia locale, poi sputa contro gli agenti e comincia a urinare ovunque dopo essere stato portato nella sede di piazza Ortiz.

L'uomo, un ghanese di 27 anni, è stato fermato dal personale del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale nel primo pomeriggio di venerdì 26 marzo, in vico Mele durante uno dei giornalieri servizi di controllo del centro storico. Non portava la mascherina, così gli agenti si sono avvicinati per sanzionarlo. Per tutta risposta, lui ha cominciato a sputare e a insultare e si è rifiutato di declinare le generalità. Per questo è stato portato nella sede di Piazza Ortiz per l'identificazione.

Nel tragitto ha continuato a sputare nell'autocella. Una volta nella camera sicura di piazza Ortiz, oltre a sputare, ha urinato un paio di volte, rendendo inutilizzabile l'ambiente fino a sanificazione, così come l'autocella. Gli agenti lo hanno riconosciuto come una loro vecchia conoscenza, arrestato per resistenza nel gennaio scorso.

In quell'occasione, il magistrato, convalidando l'arresto, aveva deciso per lui il divieto di dimora a Genova, misura che mai ha rispettato. Questa volta, il personale del reparto Sicurezza Urbana lo ha denunciato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità oltre a sanzionarlo per il mancato rispetto delle regole di prevenzione del Covid. Inoltre, ha scritto al magistrato che aveva emesso all'inizio dell'anno il divieto di dimora per segnalargli che l'uomo non rispetta la misura alternativa, chiedendo quindi l'aggravamento.