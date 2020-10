Lavoratori "in nero" e nessun rispetto delle norme covid: chiuso un locale in via Gramsci

Un locale di via Gramsci è stato chiuso per cinque giorni: all'interno due dipendenti "in nero" e nessun dispositivo di protezione per far fronte all'emergenza covid.

Nella mattinata di martedì 27 ottobre, la Polizia è entrata per un controllo in un bar trattoria di via Gramsci, più volte segnalato dai cittadini come luogo di ritrovo di pregiudicati. All’interno, dietro al bancone, era presente un uomo che si apprestava a fare alcuni caffè che non risultava fra i dipendenti dell’esercizio.

Per questo motivo è stato richiesto l’intervento di personale della Guardia di Finanza. Proseguendo con il controllo, gli agenti hanno notato un dipendente, anch’esso irregolare, che maneggiava alimenti destinati alla somministrazione senza il necessario dispositivo di protezione, mentre il locale non presentava il dovuto distanziamento tra i tavoli ed era privo di qualsiasi indicazione circa la capienza massima. Identificati gli avventori presenti, risultati tutti pregiudicati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il locale è stato chiuso per 5 giorni ed è stata elevata una sanzione amministrativa per il dipendente irregolare privo di mascherina.