Per la seconda volta viola le norme anti covid: circolo chiuso e multe per i clienti

La Polizia ha contestato numerose violazioni amministrative a carico del circolo "El Astillero" di via Walter Fillak e ha disposto la chiusura per cinque giorni, la seconda dopo quella di inizio aprile

La Divisione di Polizia Amministrativa, nel pomeriggio di giovedì 29 aprile 2021, nell’ambito dell’attività di controllo sull’osservanza delle norme in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza covid da parte degli esercenti dei locali pubblici e privati, ha contestato numerose violazioni amministrative a carico del circolo "El Astillero" di via Walter Fillak.

In particolare il circolo privato si è reso inottemperante alle misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid, somministrando bevande alcoliche a due clienti per il consumo nei locali al chiuso. Il circolo è stato oggetto di chiusura provvisoria di cinque giorni al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Il circolo era già stato sanzionato per gli stessi motivi il 2 aprile, ed era già stato chiuso per cinque giorni. Questa volta è stato anche multato per aver servito bevande alcoliche a clienti non associati e per non aver predisposto la cartellonistica sul divieto di fumare.

I clienti identificati dalla polizia erano cittadini stranieri non in regola sul territorio italiano: sono stati multati per aver violato le norme anti covid.