«Sono positivo», grida per strada e semina il panico

Ha scoperto di essere positivo al coronavirus e, preso dal panico, si è presentato davanti all'Asl in via Assorotti, mettendosi a urlare per strada. È successo nella tarda mattinata di giovedì 23 luglio 2020.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia. L'uomo è stato portato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo si è sottoposto a Voghera al test per verificare l'eventuale positività al covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quindi si è recato a Genova, dove è ospite di alcuni connazionali in vico della Croce Bianca, con l'intenzione d'imbarcarsi per il Nord Africa. Qui ha ricevuto il responso del test, positivo, e la reazione incontrollata.