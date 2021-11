Verso ordinanza mascherine nelle vie dello shopping

Si era detto pronto già la scorsa settimana all'inaugurazione dell'anno accademico: "Siamo sempre stati i primi e, anche questa volta, se necessario, metteremo obbligatorie le mascherine all'aperto", aveva detto il sindaco Bucci e questa mattina è arrivata la dichiarazione ai microfoni di Radio24: “Stiamo ragionando sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto in centro, anche perché abbiamo molte richieste dai cittadini che si sentono più sicuri e perché introdurre la mascherina nelle strade dello shopping aiuta a pensare che i vaccini sono la cosa migliore e anche un invito a vaccinarsi".

Il sindaco ha poi aggiunto: "Io vorrei arrivare al 100% di vaccinati nella mia città. Obbligo di mascherina all’esterno serve anche ad evitare il togli-metti quando entri in un negozio, tanto vale tenerla anche fuori, aiuterà le persone che non abbiamo ancora risolto il problema. Mascherina in tutta Italia? Credo che dipenda dalle situazione, nelle strade dello shopping serve, in altre situazioni non affollate non ce ne è bisogno”.

Finora l'andamento del covid nel capoluogo ligure non aveva ancora destato preoccupazioni a Tursi ma, l'incremento dei casi e delle ospedalizzazioni unito all'avvicinarsi delle festività natalizie, potrebbe dunque far scattare, già dal prossimo 3 dicembre, l'obbligo di mascherine all'aperto nelle vie dello shopping.

Una nuova misura richiesta anche dal gruppo Articolo 1 all'opposizione e accolta dal primo cittadino.

Dopo Milano e Bologna, dunque, anche Genova corre ai ripari: oltre al centro città, dalla Foce a San Benigno, il sindaco sta pensando di estendere l'ordinanza anche a via Sestri e a Nervi.