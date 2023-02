Covid, isolata per la prima volta in Liguria la variante Kraken: due casi

È stata isolata per la prima volta in Liguria la variante Kraken del coronavirus. Il suo nome ufficiale è XBB.1.5, è entrata a far parte dell'ormai numerosa famiglia di Omicron e si è diffusa rapidamente negli Stati Uniti e in altri paesi. Ora è ufficialmente arrivata anche nella nostra regione.

A darne notizia è l'ospedale San Martino di Genova che attraverso una nota spiega: "È stata isolata dall'unità operativa di igiene diretta dal professor Giancarlo Icardi. La variante è stata identificata su due pazienti: una donna di 34 anni, residente alla Spezia e una di 67 anni, residente a Chiavari. Entrambe risultano in buone condizioni di salute presso le rispettive abitazioni".

Secondo le ultime valutazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità si tratta di una variante immunoevasiva e trasmissibile, ma non più grave.