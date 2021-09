Vaccini, Toti: "Pronti a partire con terze dosi per Rsa e over 80"

"Dopo il parere del Cts siamo pronti a partire con la somministrazione delle terze dosi anche a chi soggiorna nelle Rsa e agli over 80", ha detto il governatore

Dopo un weekend in cui nel complesso sono state somministrate poco meno di seimila dosi di vaccino anti covid, il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto sull'andamento della campagna vaccinale e la somministrazione delle terze dosi per la popolazione sopra gli 80 anni.

"Dopo il parere del Cts siamo pronti a partire con la somministrazione delle terze dosi anche a chi soggiorna nelle Rsa e agli over 80 - ha detto il governatore -. Saranno proprio le persone che vivono nelle case di riposo ad avere la priorità, essendo una categoria particolarmente a rischio e contestualmente vogliamo partire anche con chi ha più di 80 anni. In Liguria parliamo di una fascia di 143.696 persone già vaccinate con entrambe le dosi, pari al 92,52% della popolazione (sono invece vaccinati con almeno una dose 149.343 persone, il 96,15% della popolazione). Una platea quindi abbastanza ampia, considerando anche che siamo la regione con il maggior numero di anziani d’Italia".

"Nel frattempo sono partite le prenotazioni e le vaccinazioni anche per una parte degli ultrafragili - ha detto ancora il presidente Toti -. Abbiamo deciso di accelerare vista l'importanza di mettere in sicurezza questa categoria di persone vulnerabili, così come stiamo accelerando su tutta quella parte di popolazione che deve ancora effettuare la seconda dose. Da inizio settembre infatti sono state somministrate 92.451 seconde dosi, toccando il 72,6% della popolazione che ha completato il ciclo".