Vaccini covid, in funzione altre 11 sedi in Asl 3: obiettivo 12.000 la settimana

Lunedì sono entrate in funzione anche Fiumara ed ex Ferriera di Rossiglione, oggi tocca alla Colletta di Arenzano e alla Casa della Salute di Recco: si accelera sulla campagna vaccinale contro il coronavirus in Liguria, e le sedi in cui somministrare le dosi aumentano per andare incontro al boom di prenotazioni.

A oggi i destinatari del vaccino (Pfizer principalmente) sono gli over 80 che hanno iniziato a prenotare dalla scorsa settimana. Senza molte sorprese, è nel territorio della Asl 3 che si concentra la maggior parte delle prenotazioni, e alle giornate di vaccinazione di massa organizzate nei Comuni sotto i 5.000 abitanti (di cui si sono occupate direttamente le amministrazioni) si affiancano appuntamenti a raffica in diverse sedi sul territorio, aumentate e potenziate per consentire alla popolazione più anziana di raggiungerle agevolmente.

Lunedì l’accelerata: i vaccini hanno iniziato a essere somministrati nella ex Ferriera “tirata a lucido” di Rossiglione - che si è rivelato un modello virtuoso di gestione della campagna vaccinale - nel Palazzo della Salute di Rossiglione, nella piastra ambulatoriale del Celesia, e ancora nel Palazzo della Salute Doria di Struppa, nei laboratori Asl 3 di Torriglia, al San Martino e al Galliera.

Da martedì si aggiungono la Colletta di Arenzano, la Casa della Salute di Recco, la sede della Croce Verde di Casella e i locali della stazione ferroviaria di Busalla. L’obiettivo è arrivare a somministrare 12.000 vaccini a settimana: a oggi sono 147.950 le dosi consegnate e 104.015 quelle somministrate, per un totale di 40.605 persone che hanno completato il ciclo e sono di fatto immunizzate.