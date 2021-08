"Derby vaccini": seconda dose per i giocatori di Genoa e Samp

Toti: "Rivali in campo, uniti nella lotta al Covid. Importanti testimonial della campagna vaccinale"

Gagliardetti e magliette con scritto "più vaccinati, più liberi".

Si è concluso questa mattina il "derby dei vaccini" con la somministrazione della seconda dose inoculata ai giocatori di Samp e Genoa all'ospedale San Martino.

A ringraziare le due squadre per essere testimonial della campagna vaccinale l'assessore regionale con delega allo sport Simona Ferro e il presidente della Regione Giovanni Toti: "Rivali in campo, uniti nella lotta al Covid. I giocatori di Genoa e Sampdoria hanno ricevuto la seconda dose di vaccino all'ospedale San Martino di Genova - ha scritto sulla sua pagina Facebook Toti - Abbiamo voluto ringraziarli per essere importanti testimonial della nostra campagna vaccinale. Questo derby lo hanno vinto tutti".