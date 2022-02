Vaccino Novavax, 25.600 dosi in arrivo domenica in Liguria: come prenotarsi

Arriveranno a destinazione domenica 27 febbraio i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, per la prima fornitura nella provincia di Genova del nuovo vaccino anti covid-19, Novavax.

Le dosi in consegna presso l’Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena sono 11500.

Poste Italiane prosegue le attività di supporto logistico alla campagna vaccinale attraverso il corriere espresso SDA, che grazie ai 36 mezzi speciali messi a disposizione, consegnerà, domenica, in Liguria, 25.600 dosi di vaccini Novavax che si somma alle quasi 5,5 milioni di dosi consegnate in Italia.

Il totale delle dosi consegnate dall’inizio del 2022 in provincia di Genova, compresa l’attuale consegna è di 74.000.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Trentino, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto, per un totale di oltre 1 milione di dosi.

Come prenotarsi

“Per ricevere il nuovo vaccino a base proteica, che sarà somministrato nei diversi hub attraverso linee dedicate, sarà possibile prenotarsi da lunedì 28 febbraio alle ore 12 attraverso il sito prenotovaccino.regione.liguria.it - ha ricordato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Chi quindi deve ancora fare la prima dose potrà scegliere se ricevere un vaccino a mRna o proteico. Le somministrazioni inizieranno martedì primo marzo in tutte le province liguri”.

Intanto in Liguria continuano a scendere i casi di positività: “In tutto il San Martino – ha aggiunto Toti - attualmente sono ricoverati soltanto 50 positivi al coronavirus e l’ultima volta che abbiamo registrato un dato inferiore è stato il giorno di Natale, in cui i ricoverati erano 46; questo ci sta consentendo di riconvertire progressivamente i reparti covid. L’incidenza media settimanale si attesta a 537 casi ogni 100mila abitanti e anche questo dato è in netta diminuzione rispetto alle settimane precedenti”.

Come funziona il vaccino Novavax

Si tratta di un vaccino composto da "frammenti proteici" del virus: "Cioè - ha spiegato a Today Claudio Mastroianni, presidente Simit (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) -, per indurre la risposta del sistema immunitario dell’organismo, usa una versione prodotta in laboratorio (ingegneria genetica) della proteina Spike di Sars-CoV-2 combinata con nanoparticelle che assomigliano alla struttura del coronavirus ma che non possono replicarsi una volta introdotte nell’organismo. Si basa, quindi, su una tecnologia completamente diversa sia da quella dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) sia da quella dei vaccini a vettore virale (Astrazeneca e Johnson&Johnson). Da questi, però, si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia che, come hanno dimostrato gli studi, raggiunge il 90% dopo due somministrazioni".