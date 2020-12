Vaccino Covid, si parte domenica: la prima dose all'infermiera Gloria Capriata

Sarà un'infermiera del San Martino la prima vaccinata Covid in Liguria. Gloria Capriata, 48 anni, coordinatrice infermieristica del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino.

«Ho avuto un ruolo importante durante la prima ondata del covid e ho vissuto in prima linea quello che è stato e continua ad essere», ha detto Capriata. «Ho vissuto le atrocità del covid e sono felice di essere stata scelta per prima dalla mia azienda come donna e infermiera e nonostante tutte le perplessità io dico a tutti: vaccinatevi senza timore»

Tutto pronto al San Martino per l’avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre. In totale tra domenica 27 e lunedì 28 saranno somministrati 320 vaccini in quella che è stata già rinominata come il Vaccine day. «La popolazione che verrà vaccinata è rappresentativa della popolazione target della Fase 1», ha spiegato Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa. «Operatori sanitari dell'ospedale, del territorio, dottori di medicina generale, pediatri di libera scelta, operatori delle pubbliche assistenze e due Rsa. Questo per dare un'idea che tutti siano rappresentati in questa giornata che è così importante».