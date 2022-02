Covid in Liguria, Toti: "Numeri confortanti e in calo, da martedì nuovo vaccino Novavax"

Continua il calo dei numeri relativi alla quarta ondata di covid in Liguria e arriva nella nostra regione anche il nuovo vaccino Novavax, disponibile per le prenotazioni da lunedì 28 febbraio 2022 e per le somministrazioni dal primo marzo. Il governatore Giovanni Toti ha fatto il punto della situazione nella serata di sabato, parlando di numeri molto incoraggianti per quello che riguarda l'incidenza e l'occupazione dei posti letto.

"Gli ultimi numeri sono particolarmente confortanti - ha detto Toti - con una riduzione di 22 unità dei posti letto occupati negli ospedali liguri, una riduzione importante del numero totale dei casi positivi, che scendono di 480 unità, segno che il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagiati, e una riduzione del numero delle persone in isolamento domiciliare. Cala anche l’incidenza, oggi a quota 519 casi ogni 100mila abitanti a settimana: tre giorni fa era a 551".



"Le 25.600 dosi di vaccino Novavax in arrivo domenica in Liguria - ha aggiunto il presidente della Regione - saranno distribuite nelle 5 Asl del territorio: 3.600 andranno all’ospedale di Sanremo, 4.600 a quello di Savona, 11.500 al Villa Scassi di Genova, 2.300 all’ospedale di Sestri Levante e 3.600 a quello di Sarzana".

Il nuovo vaccino a base proteica sarà somministrato nei diversi hub attraverso linee dedicate: sarà possibile prenotarsi da lunedì 28 febbraio alle 12 attraverso il sito prenotovaccino.regione.liguria.it. Chi deve ancora fare la prima dose potrà scegliere se ricevere un vaccino a mRna o proteico. Le somministrazioni inizieranno martedì primo marzo.

"Per quanto riguarda le vaccinazioni - conclude Toti - nel mese di febbraio fino a oggi sono state somministrare 11.052 prime dosi, mentre dal 1° gennaio sono quasi 17mila, per la precisione 16.901, le prime dosi somministrare a persone sopra i 50 anni di età".