Vaccino Novavax, iniziate le somministrazioni

Viviana e Guido, rispettivamente 66 e 65 anni, sono stati tra primi vaccinati con Novavax in Liguria. Questa mattina, 1 marzo 2022, alla Sala Chiamata del Porto hanno ricevuto la loro prima dose del nuovo vaccino a base proteica la cui somministrazione è iniziata oggi.

"Oggi mi sono convinta anche grazie al supporto dei miei figli", spiega Viviana e Guido ribadisce "mi sono vaccinato per recuperare la mia socialità e rivedere i miei amici". Sono circa 100 le persone che si sono prenotate per la giornata di oggi per ricevere la prima dose del nuovo vaccino che sarà somministrato nei diversi hub attraverso linee dedicate.

Ieri alle ore 12 erano partite, sul sito prenotavaccino.regione.liguria.it, le prenotazioni per la somministrazione della prima dose del vaccino proteico Novavax. "Dalle ore 12 alle ore 18 - ha detto il presidente Toti - le prenotazioni sono state 360. Mi auguro che questo vaccino possa finalmente convincere i liguri che ancora non si sono vaccinati, ricordando che in ogni caso oltre il 90% dei nostri concittadini è già stato vaccinato con almeno una dose".

I centri vaccinali liguri dove viene somministrato Novavax

Asl1

Palasalute Imperia amb. vaccinali

Camporosso amb. vaccinali

Asl2

Savona terminal crociere

Asl3

Sala Chiamata del Porto Genova

Asl4

Chiavari (hub) piazza Leonardi

Rapallo (hub) osp. N.S. Montallegro distr. 14

Sestri Levante (hub) ex uffici comunali distr. 16

Asl5

Osp. S. Bartolomeo Sarzana amb. vaccinale.