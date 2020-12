Sorpresa vaccini: "Sei dosi per fiala". Così la Liguria ne avrà 12mila in più

È confermata per domani la consegna di 16 pizzabox, il nome con cui anche la task force di Alisa identifica i contenitori di Pfizer per la consegna del vaccino. Tra le 9.30 alle 14 i flaconcini arriveranno nei 14 centri individuati in Liguria.

«La buona notizia è che ieri sera l’Aifa, dopo le nostre ripetute richieste, ha dato l’autorizzazione all’uso di 6 dosi da ciascun flacone», ha spiegato martedì sera in conferenza stampa sul coronavirus in Regione, Barbara Rebesco direttore Struttura Complessa Politiche del Farmaco di Alisa e referente regionale per logistica del vaccino Covid. «Si passa così da una disponibilità di 15.600 a 18.720 dosi. Questo numero diventa importante se lo proiettiamo sulle 60.142 dosi che sono state autorizzate per la prima fase in Liguria - ha precisato Rebeso - Con un incremento del 20%, potremmo offrire il vaccino a 12mila persone in più.

In giornata il Sistema sanitario di regione Liguria ha comunicato all'Aida la conclusione della prima fornitura di dosi di vaccino anti covid, assegnate alla Liguria domenica per il Vax Day. In questa prima fase sono state iniettate 341 dosi, comprensive delle 87 destinate fino ad oggi alle Rsa. Un numero maggiore rispetto alla previsione delle 320 dosi iniziali nominali, in quanto da oggi si sono potute utilizzare 6 dosi per ogni flacone di vaccino (invece di 5 ndr.), come da comunicazione di Aifa.