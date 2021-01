«Oggi vi voglio spiegare come funziona il vaccino per sars-cov-2, almeno i due disposizione in Italia»: l’infettivologo genovese Matteo Bassetti ha sfruttato un video condiviso su Facebook per illustrare come il vaccino arrivato in Italia a fine anno, e in somministrazione in queste settimane, combatte il coronavirus.

«È un vaccino sicuro più di ogni altro, perché porta un’informazione e non un virus, né vivo né attenuato né morto».