Vaccino covid, in Liguria prime dosi a ospedali e operatori sanitari

Saranno i 27.516 operatori della sanità ligure a ricevere le prime dosi di vaccino anti coronavirus che arriveranno in Liguria,

La conferma arriva dal presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha chiarito che «abbiamo parlato con il commissario per l’emergenza covid Arcuri delle dosi di vaccino, un milione e 700mila dosi che entro gennaio il governo ha dichiarato disponibili per l’Italia. Ci sera stato chiesto di programmare a livello regionale gli interventi secondo le linee guida dettate dal commissariato nazionale».

«Abbiamo individuato 23 centri di erogazione per la vaccinazione, il nostro fabbisogno si attesta poco sotto le 55mila dosi - ha spiegato Toti - Abbiamo calcolato 27.516 unità per quanto riguarda il personale operante nel servizio sanitario regionale, di cui 23.317 tra personale sanitario e socio sanitario. Gli ospiti delle rsa sono 13.000, il personale conta su circa 10.000 unità. Abbiamo dunque calcolato che la prima fornitura di vaccini, sulla base della divisione della popolazione, ci consentirà di intervenire su tutti».

Sul fronte conservazione del vaccino - da giorni si dibatte sul fatto che saranno necessari contenitori appositi e congelatori per preservare temperature anche molto basse e dunque una specifica preparazione, Filippo Ansaldi - Responsabile Prefenzione Alisa - ha chiarito che «se parliamo di vaccino Pfizer, che ha maggior criticità dal punto di vista delle conservazioni, è prevista una logistica di Pfizer per la distribuzione, con il posizonamento in scatole refrigerate che garantiscono la temperatura di conservazione, ma è bene ricordare che in questo momento abbiamo contratti anche per altri due vaccini, che si conservano a temperature superiori».