Vaccino contro il coronavirus, in arrivo le prime dosi di Johnson&Johnson

Giovedì 15 aprile il corriere di Poste Italiane, Sda, consegnerà presso l'ospedale Villa Scassi di Genova le prime 4.550 dosi del vaccino Johnson&Johnson e ulteriori 1.800 dosi di AstraZeneca.

Giovedì alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Sestri Levante e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture della provincia.

In totale il corriere Sda in collaborazione con l'Esercito Italiano consegnerà in Liguria 8.550 dosi di vaccini Johnson&Johnson e AstraZeneca.

Lunedì 12 aprile la Regione ha comunicato il calendario delle prossime prenotazioni dei vaccini attraverso il portale, il Cup, gli sportelli Asl, le farmacie, i medici di medicina generale. La fascia 65-69 sarà prenotabile da venerdì 16 aprile anticipata alla sera precedente alle ore 23 dal solo portale online.

A seguire la fascia 60-64: da venerdì 23 aprile e poi la fascia 55-59: da martedì 11 maggio, la fascia 50-54: da martedì 18 maggio, la fascia 45-49: da martedì 8 giugno, la fascia 40-44: da martedì 15 giugno.

Quando sarà il proprio turno, i cittadini potranno prenotarsi attraverso il sito prenotovaccino.regione.liguria.it (dalle 23 del giorno precedente), il numero verde 800 938818, le farmacie con servizio Cup, i medici di medicina generale.