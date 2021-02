Vaccini covid, parte la fase 2: come prenotare e le sedi, tutte le info

Dal sito al numero verde passando per cup, farmacie e medici di famiglia: tutte le informazioni sulla prenotazione del vaccino per gli over 80

La Liguria accelera sulla campagna vaccinale contro il coronavirus, e apre alle prenotazioni per la cosiddetta fase 2, dedicata per le prime settimane agli over 80.

Le modalità di prenotazione dei vaccini sono state illustrate lunedì mattina da Regione e Alisa, che ha fornito anche alcuni numeri: gli ultraottantenni in Liguria sono 178mila, di cui circa 160mila fuori dalle Rsa e dunque da vaccinare nella fase 2.

Gli anziani over 80 già vaccinati venerdì scorso sono 2252, persone estratte casualmente dall'anagrafe vaccinale, mentre nei piccoli Comuni sono già partite le vaccinazioni organizzate dalle amministrazioni locali in accordo con le Asl.

Toti: «No alle corse, i primi giorni ci saranno disagi»

«Il sistema di prenotazione è complesso e imponente e si predispone a dare risposte a numeri giganteschi mai affrontati dal sistema sanitario delle regioni, nessuno resterà senza vaccino - ha messo in guardia il presidente della Regione, Giovanni Toti - non occorre necessariamente essere nelle prime ore attaccati al telefono o al computer, si creerà sicuramente qualche disagio, lo sottolineo già da ora, piano piano il sistema entrerà a regime, i tempi di risposta saranno ridotti via via che le aziende vaccineranno. Evitiamo la corsa al vaccino, e diamo tempo alla macchina di entrare in funzione».

Come prenotare il vaccino covid in Liguria

L’obiettivo è arrivare a somministrare a partire dalla prossima settimana più di 20mila vaccini alla settimana, partendo dagli anziani, e per ottimizzare le prenotazioni Alisa e Regione hanno previsto cinque canali differenti che partiranno scaglionati.

Per tutti e cinque i canali di prenotazione, le prenotazioni saranno aperte dal 16 febbraio per gli over 90, dal 17 febbraio per gli over 85, dal 18 febbraio per tutti i cittadini con più di 80 anni

- tramite il portale informatico prenotovaccino.regione.liguria.it dalle 23 di lunedì sera;

- al numero verde 800 938818 attivo dal 16 febbraio dalle 6 alle 20 e nei giorni successivi dalle 8 alle 18;

- agli sportelli Cup e delle Asl e degli ospedali con una “graduatoria.

- Da giovedì 18 febbraio in farmacia

- Dalla fine della setitmana (ma il giorno è ancora in fase di definizione) dai medici di famiglia

Al momento della prenotazione della prima dose, verranno comunicati anche data e orario per la somministrazione del richiamo, con prenotazione confermata il giorno della prima dose.

«Ovviamente avremo un traffico intensissimo nei primi giorni, abbiamo preparato cinque canali possibili di capacità differenti di risposta - ha spiegato Enrico Castanini, commissario per l’innovazione tecnologica e direttore generale di Liguria Digitale - Normalmente il Cup ha 70-80 persone, ce ne saranno 120 al servizio dedicato per i giorni di martedì e mercoledì. Per tutte le altre prenotazioni non urgenti ci saranno due giorni di fermo del Cup. Anche gli sportelli Cup saranno dedicati solo alla prenotazione vaccino covid martedì e mercoledì»

Vaccino covid, le sedi a Genova

A Genova le sedi vaccinali individuate sono differenti.

Dal 17 febbraio si parte all’ospedale Gallino e all’Evangelico nelle sedi di Voltri e Castelletto. Il 18 febbraio partirà il Gaslini con 100 soggetti over 80 al giorno, il 22 si assoceranno i due centri ospedalieri del San Martino, che produrrà circa 200 vaccinazioni al giorno, e contestualmente il Galliera ,che ne produrrà 55 al giorno. S

Le altre sedi territoriali individuate sino a ora sono l’ex ospedale di Recco, e l’ex ospedale Celesia e la Fiumara: «Man mano stiamo allestendo i cenri che saranno attivi nella seconda fase - ha detto il direttore generale di Asl 3, Luigi Bottaro - Stiamo lavorando d’intesa con Anci, pubbliche assistenze e sindaci anche per le sedi dei piccoli Comuni».

Cosa si intende per over 80

Gli over 80 tutte le persone nate prima del 31 dicembre 1941, si possono prenotare in qualunque sistema tutti coloro che fanno gli 80 anni prima della fine del 2021.

Chi non deve prenotare il vaccino

Non devono prenotare il vaccino:

- I cittadini dimessi dagli ospedali (che verranno vaccinati prima delle dimissioni)

- Gli over 80 che hanno i requisiti per vaccinazione a domicilio, circa 13.409 soggetti

- Tutti gli over 80 residenti nei Comuni sino a 5.000 abitantim per cui sono previste giornate mirate di vaccinazione in loco

«Non c’è bisogno di fare le corse - ha detto Castanini - chi non ha ricevuto la lettera aspetti qualche giorno, arriverà. Le vaccinazioni andranno avanti per mesi, e sarà sempre possibile prenotare»

Piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, come prenotare

Gli anziani residenti in questi Comuni non devono prenotarsi, così come le persone over80 non deambulanti che saranno contattate dalle Asl per il vaccino al domicilio, e gli anziani dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Covid (le dimissioni devono essere successive all’avvio della vaccinazione per la loro fascia di età).

Nei piccoli Comuni, in coordinamento con Anci e la Regione, saranno le amministrazioni locali e le Asl a contattare gli over 80 (telefonicamente o tramite lettere) e a convocarli nelle sedi prescelte per il vaccino, a somministrare la dose e a fissare la data per il richiamo. Le sedi sono ambulatori e sedi di pubbliche assistenze, o in caso di necessità saranno le squadre selezionate ad andare al domicilio.

«In Asl 3 la campagna di vaccinazione avviene in sinergia con i Comuni e le pubbliche assistenze, siamo partiti nell’entroterra con Rovegno e Ronco Scrivia - ha detto il direttore generale di Asl 3, Luigi Bottaro - I ritorni sono più che positivi, con una temperatura di meno 7 oggi a Rovegno le procedure vaccinali stanno procedendo ottimamente, martedì si replicherà su Rovegno, che è anche un punto di riferimento dei paesi vicini, e partiremo con il Comune di Casella».

Vaccini, i numeri della Liguria

In Liguria al 13 febbraio erano state consegnate 114.000 dosi di vaccino, entro fine mese (comprese le dosi arrivate il 14 febbraio non ancora a sistema) se ne aggiungeranno altre 77.800 dosi. A fine febbraio ci saranno in Liguria dunque 123.570 dosi.