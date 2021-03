Sansa: «Tutti in coda all'hub. Prendere il vaccino o il virus?»

Per il capogruppo della Lista Sansa, «l'operazione è l'ennesimo passo verso la privatizzazione della sanità»

Mettiamola così: c'è sempre il beneficio del dubbio, dovuto al fatto che magari l'obiettivo delle fotocamera 'schiaccia', come si dice in gergo. Però sono girate sui social diverse foto di assembramenti, seppur con mascherina, in occasione dell'apertura del nuovo hub alla fiera.

«Ci arrivano foto. Telefonate. Messaggi. Allarmi anche del personale sanitario. All'hub della Fiera del Mare ci sono centinaia di persone raccolte per entrare e ricevere il vaccino. Insomma, rischia di diventare un'occasione per prendere il virus», così Ferruccio Sansa, Lista Sansa.

«Intanto stamattina metà della giunta Toti e una serie infinita di autorità erano presenti all'inaugurazione. Il richiamo delle telecamere è troppo forte. Noi continueremo a dire quello che non va. Che rischiano di essere sospese le vaccinazioni somministrate dai medici di famiglia. Che si spende di più. Che l'operazione è l'ennesimo passo verso la privatizzazione della sanità».