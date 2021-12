Vaccino anti covid ai bambini, polemiche dall'opposizione. Toti: "Implementati i posti"

"Ammontano a 1.218.191 i vaccinati con almeno una dose in Liguria e 1.164.259 i vaccinati con ciclo completo, mentre sono 431.183 i vaccinati con dose booster. Numeri importanti che testimoniano senza alcun dubbio il grande sforzo compiuto a favore della campagna vaccinale da tutti i sanitari. A questo punto dobbiamo continuare in questo modo anche per la fascia 5/11anni nella quale risultano prenotati 12.201 bambini che potranno essere vaccinati nei prossimi giorni". Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sui vaccini.

"Proseguono a pieno ritmo anche le prenotazioni - dice Toti - con 1.073.972 liguri che hanno prenotato la prima dose e 570.341 che si sono prenotati per la dose aggiuntiva. Auspico che l'adesione possa ulteriormente aumentare. Le agende anche per la fascia pediatrica sono state implementate e in tutte le Asl della Liguria ci sono posti disponibili a partire dai primi di gennaio".

Intanto per quanto riguarda i dati, l'incidenza di nuovi positivi in Liguria nell'ultima settimana è di 493 casi su 100mila con la punta di 763 a Imperia e a seguire 527 alla Spezia, 433 a Savona e 396 a Genova. Si fa più intensa anche la pressione sulle strutture ospedaliere in cui risultano 549 posti letto occupati da pazienti covid in tutta la Liguria, di cui 41 in terapia intensiva. Martedì erano 1.146 i nuovi positivi al covid in Liguria a fronte di 6.807 tamponi molecolari e 17.910 test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Sul totale dei positivi 174 risultano in Asl 1, 118 in Asl 2, 445 in Asl 3, 203 in Asl 4 e 186 in Asl 5 e 12 i decessi.

Vaccinazioni under 12, Garibaldi (Pd): "Ancora una volta la Liguria si è fatta trovare impreparata"

"Ancora una volta la Liguria si è fatta trovare impreparata, la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni non decolla: bisogna rafforzare la rete degli hub pediatrici e il presidente della Regione dovrebbe evitare di perdere tempo a litigare con i pediatri, ma provare, invece, a mettere in campo un'organizzazione strutturata, perché fino a questa mattina la prima data utile per la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni era l'8 marzo", così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi sulle vaccinazioni agli under 12.

"Invece che polemizzare, la Regione deve mettere in campo - conclude - azioni straordinarie che ad oggi non vediamo e costruire una rete di hub efficace, perché quella attuale è insufficiente e rischia di non essere funzionale e non decollare".

La replica della lista Toti

"Abbiamo letto con enorme stupore le dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Luca Garibaldi, e ne siamo davvero stupiti - dichiara il gruppo consiliare regionale della Lista Toti Liguria -. Se qui c'è qualcuno di impreparato può essere lo stesso Garibaldi nell'assolvere il proprio ruolo di consigliere all'opposizione e non di certo la Regione, come lui sostiene, nell'affrontare la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni".

"Non c'è nessuna rete degli hub da rafforzare, come Garibaldi dice, evidentemente senza conoscere a fondo la situazione - proseguono i consiglieri regionali arancioni -. La realtà è ben diversa da quello che dice il consigliere del Pd e corrisponde a un'organizzazione che sta andando avanti in maniera regolare senza sentire il bisogno che a occuparsene sia chi ne sa poco o nulla e cerca di buttarla in caciara per un po' di 'visibilità natalizia'. Le agende degli hub sono state implementate ancora grazie alla collaborazione dei pediatri che, al momento hanno aderito in Asl3 per circa il 66%. Nella giornata di oggi (martedì 28 dicembre 2021 ndr.) sono disponibili posti in tutte le Asl della Liguri, per le vaccinazioni under12, già dai primi di gennaio del 2022. Solo per dare qualche dato, che il consigliere potrebbe leggere sul sito della Regione Liguria, per la fascia pediatrica sono prenotati 12.201 bambini. Inoltre per quanto riguarda la vaccinazione in generale, sempre consultabile facendo un banale click sul pc, dal 13 al 24 dicembre compreso sono stati effettuati 150.395 vaccini, mentre il target chiesto dalla Struttura commissariale di Figliuolo era di 147.690. Quindi se Garibaldi vuole fare due conti molto semplici vedrà che il target richiesto in Liguria è superato".

"Ovviamente tutta l'organizzazione sanitaria sta facendo il massimo e anche di più cercando di soddisfare la grande richiesta di vaccinazioni under 12 con il numero di pediatri al momento disponibili - concludono gli esponenti della Lista Toti Liguria -. Se poi i liguri avessero voluto riprovare la capacità organizzativa di Garibaldi, e del partito che rappresenta, lo avrebbero votato, ma nelle urne hanno stabilito correttamente che era meglio che si sedesse tra i banchi dell'opposizione".