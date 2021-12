Vaccino anti covid ai bambini, verso l'ok dell'Aifa

Durante la prima delle tre giornate di riunioni la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo al via libera per il vaccino anti-covid nella fascia 5-11 anni. La riunione degli esperti è chiusa poco intorno alle 17. Domani alle 9 si riprende. È quanto ha appreso l'Adnkronos Salute.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, si era già espresso sull'argomento. Noi attendiamo le indicazioni del Governo e come Regione ci siamo già messi in moto per garantire anche questa offerta a cui si aggiungerà il raddoppio delle somministrazioni dei vaccini, grazie anche alle linee senza prenotazione e a una maggiore apertura delle agende", aveva detto il governatore.

Ieri pomeriggio, 30 novembre 2021, si è svolto presso la sede di Regione Liguria un incontro a proposito dell'organizzazione delle vaccinazioni anti covid per i bambini tra 5 e 11 anni, riunione a cui hanno partecipato il presidente Giovanni Toti insieme al direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi e i rappresentanti dei pediatri di libera scelta, Alessandro Giannattasio (segretario generale Federazione Cipe-SisPe-SinsPe), Giorgio Conforti (vice segretario regionale e responsabile nazionale vaccini Fimp Liguria) e Riccardo Campus, segretario regionale e presidente provinciale Snami.

"Stiamo lavorando per poter essere pronti a partire entro la metà di dicembre - ha detto Toti al termine del confronto - grazie alla disponibilità dei pediatri. La platea dei bambini nella fascia di età 5-11 anni è di poco meno di 80mila minori in Liguria. Nelle prossime ore Alisa avvierà il confronto con tutte le Asl per individuare, in collaborazione con i Distretti, hub dedicati e adeguatamente attrezzati per accogliere i bambini, in cui organizzare le vaccinazioni dei più piccoli".

"All'interno saranno certamente presenti i pediatri che, avendo un rapporto costante e di fiducia con i genitori, potranno accoglierli insieme ai figli più piccoli, rispondendo ad ogni domanda per sciogliere ogni possibile dubbio”, ha concluso Toti.