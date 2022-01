Covid, Toti: "Tiepida domanda delle famiglie per vaccinare i bambini"

Secondo i dati del report di monitoraggio settimanale del Ministero, la Liguria si conferma in zona gialla anche la prossima settimana: il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è stabile al di sotto della soglia di rischio.

“La Liguria resterà in zona gialla la prossima settimana, anche se questa classifica a colori ormai è superata", commenta il presidente della Regione Toti durante il consueto punto settimanale sull'andamento del covid in Liguria.

"Prima era indispensabile perché prevedeva provvedimenti per contenere la diffusione del virus. Ora le regole cambiano solo per chi non è vaccinato. Per questo motivo è in corso un negoziato tecnico tra la Conferenza delle Regioni e il governo per arrivare a un cambiamento di quelle regole, ritenute da tutti i governatori ormai pleonastiche”.

“Proprio martedì - ha detto Toti - Fedriga convocherà la Conferenza delle Regioni approfittando della presenza a Roma dei governatori per l’elezione del presidente della Repubblica e esercitare così un ulteriore pressione sull’esecutivo per eliminare la divisione in zone che non risulta più aggiornata, a favore di quella più attuale tra persone vaccinate e non vaccinate. Così come chiederemo che non vengano conteggiati tra i pazienti Covid coloro che risultano positivi, ma asintomatici e sono ricoverati per altre patologie estranee alla pandemia. Contare questi come pazienti covid per determinare la pressione della malattia è poco corretto”.

Vaccini: Toti chiede a Figliuolo dosi aggiuntive

"La Regione Liguria ha raggiunto il limite massimo della capacità vaccinale arrivando a 100 mila dosi somministrate alla settimana, ho chiesto al generale Francesco Paolo Figliuolo se è possibile ricevere qualche dose aggiuntiva, altrimenti dalla prima settimana di febbraio non riusciremo ad aumentare ancora questa media".

“Siamo al massimo della nostra capacità vaccinale - ha aggiunto Toti – Per questo nelle prossime ore contatterò il generale Figliuolo per cercare di avere ulteriori vaccini. Anche le vaccinazioni pediatriche aumenteranno la prossima settimana e comunque già oggi se una mamma o un papà vogliono prenotare la vaccinazione lo possono fare in tutte le aziende nelle 48 ore successive”.

Il punto debole della campagna vaccinale

Durante la conferenza stampa il presidente Toti ha anche ammesso che l'attuale punto debole della campagna vaccinale è "la tiepida domanda delle famiglie per vaccinare i bambini". Non si tratterebbe di un deficit per Toti ma di una bassa richiesta per cui ha già individuato una soluzione: "ulteriori campagne di sensibilizzazione”.

Andamento del covid e ospedalizzazioni: pronto ad allargare l'Evangelico di Voltri

“Sono consistenti fino ad oggi anche gli ingressi in ospedale - ha aggiunto il governatore - Per questo abbiamo allertato l’ospedale Evangelico per creare posti letto Covid, se la pressione ospedaliera dovesse aumentare nel fine settimana. Al momento siamo in una situazione di attesa, ma se dovesse servire abbiamo la possibilità”.

La conferma è arrivata anche dal direttore di Alisa Filippo Ansaldi: "Per quanto riguarda il piano ospedaliero di prepardness, siamo in uno step della fase 3: e’ stato attivato un primo slot per la disponibilità di posti letto all’ospedale Evangelico di Voltri, ma la situazione resta in stand-by: sono posti utilizzabili in caso di necessità, nel caso di un aumento dei ricoveri che potrebbe verificarsi nel weekend. Ma attualmente San Martino, Galliera e Villa Scassi garantiscono una risposta efficace alla domanda sanitaria. Valutiamo in real time gli accessi e lo stato di saturazione negli altri ospedali per consentire all’Evangelico di rimanere covid-free il più a lungo possibile e garantire anche una risposta no-covid nel ponente genovese”.